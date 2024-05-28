شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يرحب باعتراف ‎إسبانيا و‎النرويج وأيرلندا رسميا بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومى عن ترحيبه وتقديره الكبير للخطوة التاريخية التى اتخذتها كل من ‎إسبانيا و‎النرويج وأيرلندا بالاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية.

وقال ريس البرلمان العربي - على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "إكس" اليوم الثلاثاء، "إن تلك الدول بهذه الخطوات الشجاعة وقفت إلى جانب الحق، وانتصرت لمبادئ العدالة والحرية والاستقلال".

وأضاف "أن هذه الخطوات الإيجابية إنما هي ثمار لتضحيات الشعب الفلسطيني وصموده وتمسكه بحقوقه وأرضه على مدار أكثر من سبعة عقود، وندعو الدول الأوروبية الأخرى ودول العالم التى لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ خطوات مماثلة والاعتراف بدولة ‎فلسطين وعاصمتها مدينة القدس".