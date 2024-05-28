شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسرائيلية: الدبابات وصلت لوسط رفح وقصف أحد مساجد المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد موقع Ynet بأن الدبابات الإسرائيلية وصلت إلى وسط مدينة رفح بعد ثلاثة أسابيع من بدء المناورة البرية في المدينة فيما انتشر فيديو لقصف أحد المساجد في المدينة بجنوب قطاع غزة.

وقالت الموقع الإسرائيلي إن الدبابات وصلت إلى وسط مدينة رفح، وشوهدت بالقرب من مسجد العودة، الذي يعتبر أحد المعالم الرئيسية في المدينة.

وقد رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على هذه المعلومات، وقال إنه سيتم الإعلان عن العملية في رفح في وقت لاحق.

وفي السياق نفسه، يظهر فى فيديو انتشر عبر وسائل التواصل تظهر مأذنتي الجامع فيما الدخان يتصاعد، كما يمكن سماع أصوات الطائرات المسيرة في خلفية الفيديو.

ويقول الشخص الذي صور الفيديو إن القصف استهدف الجامع.