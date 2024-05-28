شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الصينى: الأولوية الحالية وقف الصراع فى غزة فى أقرب وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الصينى وانج يى، إن الأولوية الحالية هى وقف الصراع فى غزة فى أقرب وقت ممكن لتجنب وقوع كارثة إنسانية أكبر .

جاء ذلك - بحسب الموقع الرسمى لشبكة سى جى تى إن الصينية - فى اجتماع عقده وزير الخارجية الصينى فى بكين، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية اليمني شايع محسن الزنداني، بحثا خلاله التوترات فى البحر الأحمر، وأكد وزير الخارجية الصيني أن هذه التوترات ناتجة عن التأثيرات غير المباشرة للصراع المستمر فى غزة وأن الصين مستعدة للاضطلاع بدور بناء فى حل الأزمة.

وحث وزير الخارجية الصيني - وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني - المجتمع الدولي على بذل جهود أكبر لتنفيذ "حل الدولتين"، داعيا الأطراف المعنية إلى التوقف عن مضايقة السفن المدنية والحفاظ على سلامة الممرات المائية في البحر الأحمر.

وقال إن الصين ترغب في مواصلة لعب دور بناء في هذا الصدد، معربا عن أمل الصين في أن تتمكن جميع الأطراف المعنية من الالتزام بالتسوية السياسية والاستجابة بنشاط لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة ودول المنطقة.

من جانبه، أعرب الزنداني عن تقديره لدعم الصين لاستقلال اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، والمساعدة الصينية طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن دون فرض أي شروط سياسية.

وقال إن اليمن يتطلع إلى أن تلعب الصين دورا أكبر في تعزيز خفض تصعيد الوضع في البحر الأحمر وكذلك المصالحة وإعادة إعمار اليمن، لافتا إلى أن اليمن يعتقد أن المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي سيدفع التعاون الصيني العربي إلى مستوى جديد.

ويزور وزير الخارجية اليمني بكين لحضور المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي الذي سيعقد بعد غد الخميس.

