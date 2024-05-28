شكرا لقرائتكم خبر عن 20 شهيدا فى مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلى برفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الطوارئ الفلسطينية فى رفح، استشهد 20 فلسطينيا وإصابة آخرون فى مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مخيما للنازحين بمنطقة المواصي بمدينة رفح جنوبى قطاع غزة.

وقالت في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة حرب وإبادة جماعية جديدة استهدفت خيام النازحين في المناطق الآمنة، في المواصي غرب مدينة رفح.

واعتبرت اللجنة أن ما جرى جريمة حرب إبادة جماعية جديدة تضاف إلى سجله "الإرهابي النازي"، حيث ضرب بسلوكه كافة القرارات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية.



ودعت لجنة الطوارئ الدول والمؤسسات الدولية والأممية إلى وقف حرب الإبادة الجماعية فورا على قطاع غزة وحماية المدنيين والنازحين.

كما دعت الشعوب العربية والإسلامية للتحرك الجماهيري الحاشد اليوم الثلاثاء، في كافة العواصم والدول والميادين، تنديدا بجرائم الإبادة الجماعية ووقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.