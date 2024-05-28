شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شهداء بإطلاق نار بمحيط مستشفى كمال عدوان شمالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر إطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلى بمحيط مستشفى كمال عدوان شمالى قطاع غزة عن استشهاد 6 فلسطينيين وعدد من المصابين بينهم طبيب.

وكانت فى وقت لاحق قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي العنيف والمُتعمد على مستشفى كمال عدوان، شمال غزة، أجبر الطواقم الطبية والمرضى على إخلائه تحت نار القصف.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال استهدفت المستشفى، حيث كان يوجد نحو 150 كادرا طبيا بتخصصات مختلفة، وعشرات المرضى والجرحى في العناية المكثفة والجراحة، وعدد من الأطفال في الحاضنات.

وذكرت أن الطواقم عملت على نقل المرضى والجرحى في ظروف صعبة للغاية إلى مراكز علاج أخرى، ما شكل خطرا كبيرا على حالتهم الصحية، إضافة إلى نيران الاحتلال المتواصلة حول المستشفى والطرق الواصلة إليه.