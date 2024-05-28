شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدين غارات الاحتلال على مخيم في رفح والان نبدء بالتفاصيل

الغارات على رفح

وقف إطلاق النار

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأعمال الإسرائيلية التي قتلت عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون عن مأوى من الصراع المميت، مؤكداً أنه "لا يوجد مكان آمن في غزة".كما أدان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند الغارات الجوية الإسرائيلية التي ضربت خيام النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي أدت بشكل مأساوي إلى مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات بجراح.ودعا وينسلاند في بيان سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات، واتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين بشكل أفضل.وقال: "أشعر بقلق بالغ إزاء مقتل العديد من النساء والأطفال في منطقة لجأ إليها الناس"، مطالبًا جميع أطراف الصراع بالامتناع عن الأعمال التي تحول دون إنهاء الأعمال العدائية، وتزيد من تعريض الوضع الهش بالفعل على الأرض والمنطقة للخطر.وكرر دعوة الأمين العام إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن لإنهاء معاناة المدنيين.وأبدى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس فزعه "بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح الذي أدى إلى مقتل 45 شخصًا على الأقل كانوا يأملون في إيجاد مأوى وأمان".ودعا فرانسيس إسرائيل إلى الامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية والقانون الدولي الإنساني، ووقف عملياتها في غزة، وقال: "لم يعد هناك مكان آمن للمدنيين".