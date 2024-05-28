شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يشكر شعب السعودية والجميع على تمنياتهم له الصحة والعافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، الشكر لشعب المملكة على مشاعرهم الكريمة ودعواتهم الطيبة، كما أعرب عن تقديره لكل من بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول الشقيقة والصديقة.



جاء ذلك خلال عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئى، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وبحسب وكالة "واس"، توجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأعضاء المجلس، بالحمد والشكر لله على ما منّ به من شفاء خادم الحرمين الشريفين.



يذكر أنه فى 24 أبريل الماضي، صدر عن الديوان الملكي السعودي بيانا جاء فيه: " دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات".

من نحية أخرى، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمره الكريم باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 88 دولة، و1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين و22 حاجا وحاجة من ذوي التوأم السياميين الذين تم فصلهم في المملكة، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.