شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمنع حاملى تأشيرة زيارة من دخول مكة حتى 23 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمن العام السعودي، اليوم الثلاثاء، عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 23 مايو الجاري وحتى الـ 23 من شهر يونيو المقبل.



وأشار الأمن العام السعودي إلى أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول لحاملها لأداء فريضة الحج، مهيبًا بضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة كافة عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة المعلنة، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء السعودية (واس).



وشدد الأمن العام السعودي على أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة، وذلك للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن المصرح لهم بأداء فريضة الحج، ليؤدوا مناسكهم بأمن وطمأنينة.