شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: مروحيات إسرائيلية تنقل جنودا مصابين جراء المعارك فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مروحيات إسرائيلية تنقل جنودا مصابين جراء المعارك في غزة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وأعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء المجزرة الإسرائيلية الجديدة على رفح الفلسطينية، إلى 21 شهيدا و64 مصابا، كاشفة عن أن 10 مصابين في حالة حرجة للغاية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مخيما للنازحين بمنطقة المواصي بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

بدورها اعتبرت لجنة الطوارئ في رفح الفلسطينية، أن ما جرى جريمة حرب إبادة جماعية جديدة تضاف إلى سجله "الإرهابي النازي"، حيث ضرب بسلوكه جميع القرارات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية.