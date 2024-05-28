شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: طائرات أمريكية وبريطانية تستهدف محافظة الحديدة باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحوثيون أن طائرات أمريكية وبريطانية تستهدف محافظة الحديدة باليمن بعدد من الغارات الجوية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وكانت شركة أمبري للأمن البحري، أعلنت تلقى بلاغ من سفينة تجارية باستهدافها بثلاثة صواريخ على بعد حوالي 54 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من الحديدة باليمن، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت شركة أمبري أن السفينة أطلقت نداء استغاثة، وقالت إن أضرار لحقت بقسم لتخزين البضائع وأن هناك تسربا للمياه.