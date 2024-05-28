شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين الأسبق بالقاهرة: مجازر إسرائيل في رفح تحدى صارخ لقرارات العدل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الفلسطيني الأسبق بالقاهرة، بركات الفرا، أن ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر في مدينة رفح الفلسطينية يخالف القوانين الدولية والحربية، وتتحدى به قرارات محكمة العدل الدولية.



وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلية لديها تخبط وفقدان للسيطرة وحالة من الارتباك، مشيرة إلى أن أفعالها في رفح بمثابة إجراح للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف السفير بركات الفرا، أن عزلة إسرائيل الدولية تزداد مع مرور الوقت بسبب أفعالها، وتعاني من الضغوط الداخلية وتخلى للأصدقاء عنها بسبب مجازرها المرتكبة، مؤكدا أن عملياتها في رفح لن يحقق لها عودة الأسرى أو القضاء على حركة حماس.

ومازالت قوات الاحتلال الإسرائيلية ترتكب المجازر فى حق الفلسطينين، رغم كل القرارات الأممية والدعوات الدولية التي تطالب بوقف إطلاق النار فى غزة، وعدم تنفيذ الإبادة الجماعية فى رفح وغيرها من المدن الفلسطينية، واليوم الثلاثاء، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مجزرة جديدة استهدفت نازحين في مواصى رفح جنوبى قطاع غزة، وراح ضحيتها 21 شهيدًا وأكثر من 65 مصابا، أغلبيتهم أطفال ونساء.

وقالت لجنة الطوارئ فى رفح، فى بيان، إن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب مجزرة حرب وإبادة جماعية جديدة استهدفت خيام النازحين فى المناطق الآمنة، فى المواصى غرب مدينة رفح.