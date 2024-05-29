شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى فى غزة: الاحتلال يتعمد استهداف المناطق المأهولة بالسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير الدفاع المدني في غزة رائد دهشان، اليوم الثلاثاء، أن قطاع غزة بالكامل لا يوجد به مكان آمن على الإطلاق.



وقال دهشان - في تصريح خاص لقناة "الحرة" الأمريكية - "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف المناطق المأهولة بالسكان في أوقات الليل وفي المناطق التي يصعب وصول طواقم الدفاع المدني إليها"، لافتا إلى صعوبات إغاثة الجرحى.



وأضاف أن جهاز الدفاع المدني يتعامل ضمن الأولويات الموجودة لديه، حيث أنه أصبح باليا متهالكا، يستخدم معدات مستهلكة نتيجة الحصار العميق الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنع دخول سيارات الدفاع المدني والمعدات الخاصة بهم.



وطالب مدير الدفاع المدني في غزة بضرورة إدخال المعدات والسيارات اللازمة للدفاع المدني حتى يتسنى له العمل في خضم هذه الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، مهتتما تصريحه بالقول "إن الطواقم الطبية تتعامل بمعدات بسيطة وأيدي فارغة".