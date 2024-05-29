شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة: نقدر الدعم الصينى لحقوق شعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن تقدير الفلسطينيين الشديد للدعم الصيني لحقوقهم الوطنية، مشيرا إلى دعم الصين لحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.



وقال منصور - في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا" الصينية - "إن الصين من الدول الرئيسية التي صوتت لصالح فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الحصول على العضوية الكاملة، ولقد بذلت الصين طوال الوقت جهودا كبيرة لمساعدة الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية الكاملة".



وأضاف: أن "اعتراف الدول بالدولة الفلسطينية يزيد الضغط على الطرف المعرقل في مجلس الأمن صاحب الفيتو الأمريكي على العضوية الكاملة لدولة فلسطين حتى يرد على هذا العدد الهائل من الدول التي اعترفت بفلسطين، كما أن العضوية الكاملة لفلسطين "تعادل" أيضا تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين".



وأكد منصور أن الأهم هو أن الصين تولي أهمية كبيرة للقضية الفلسطينية وترفعها إلى مستوى الأولويات المهمة في أجندة السياسة الخارجية الصينية، لافتا إلى أنه مع استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي لأكثر من سبعة شهور، تلعب الصين أيضا دورا أكثر نشاطا من خلال دعوة الطرفين أكثر من مرة للتفاوض، وبذل المزيد من الجهود من أجل المصالحة بين الفصائل الفلسطينية فتح وحماس.



وتعليقا على استضافة الصين هذا الأسبوع الاجتماع الوزارى الـ10 لمنتدى التعاون العربي الصيني، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة "إن نجاح المنتدى هذا العام يعتمد على تطور العلاقات الصينية العربية، خاصة وأن الصين تعتمد بشكل أساسي على المنافع المتبادلة بدلا من فرض سيطرتها بالقوة أو حتى التدخل في شؤون الدول الأخرى"، منوها بأن الصين بمثابة حليف وثيق للدول العربية.