شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين استهداف الاحتلال لخيام النازحين برفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى مجدداً خيام النازحين الفلسطينيين فى رفح، الثلاثاء، واستمرارها بارتكاب جرائم الحرب البشعة بحق الفلسطينيين فى غزة، فى انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولى الإنسانى وقرارات محكمة العدل الدولية.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة، عن إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل بتحدي القانون الدولى والإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وارتكابها لجرائم الحرب في غزة، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل ووقف هذه الانتهاكات والجرائم التي تتنافى وجميع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما جدد السفير القضاة، في بيان، مطالبته للمجتمع الدولي بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وإلزام إسرائيل بالرضوخ للقانون الدولي والقرارات الدولية التي تدعو لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.