شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة المصرية تكشف عن 3 جرائم قتل لسفاح التجمع.. هل تجد المزيد من الجثث؟ والان نبدء بالتفاصيل

اعترافات المتهم

محاكاة تمثيلية للجريمة

حصر الجثامين المجهولة

استكمال التحقيقات

الدمام - شريف احمد - أكدت النيابة المصرية أن سفاح التجمع اعتاد استدراج النساء وقتلهن ثم إلقاء جثامينهن في الطريق، مشيرة إلى أنها توصلت إلى ارتكابه 3 جرائم حتى الآن، وجارٍ البحث عن ارتكابه مزيد من الجرائم.وجاء في بيان في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد عبر حساب النيابة المصرية العامة على تطبيق فيسبوك: ورد للنيابة العامة يوم الخميس الموافق 16 من شهرِ مايو الحالي، إخطار بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان.وأضاف البيان: أصدرت النيابة قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة.وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.وقالت النيابة المصرية: نفاذًا لذلكَ أُلقِيَ القبض عليه من مسكنه والسيارة التي استخدمها في نقل الجثمان، وكذا هاتفيْه الخلوييْن.وباستجوابه أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن ومعاشرتهن، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يعطيهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقتلهن ويصور تلك المقاطع باستخدام هاتفيه آنفي البيان.وتابع البيان: أقر المتهم بواقعة قتل المجني عليها التي أيدها فحص وتفريغ النيابة العامة للهاتفيْن، وأسفر ذلك عن وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا غير مألوفة مع جثمان المجني عليها، كما أسفر عن ارتكاب المتهم لواقعة مماثلة مع سيدة أخرى، كان قد عُثر على جثمانها يوم السبت الموافق 13 أبريل الماضي على جانب الطريق آنف البيان -في اتجاه محافظة الإسماعيلية-، وقد حرر عنها المحضر رقم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب.وأضاف البيان: وإذ طابقت النيابة العامة ما أسفر عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة، توصلت النيابة العامة لشخص تلك السيدة، وبمواجهة المتهم أقر تفصيليًا بواقعة قتلها، فانتقلت النيابة العامة رفقته إلى مسكنه حيث أجرَى محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكاب الواقعتيْن، وأرشد عن مكان احتفاظه بالأدوات المعدة لتعاطى المواد المخدرة، وكميات من العقاقير الطبية آنفة البيان.كما عُثر على المتعلقات الشخصية لإحدى المجني عليهما.وحصرت النيابة العامة حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتيْن آنفتيْ البيان، وفي محيط مسكن المتهم، فوقفت على واحدة منها -حرر عنها المحضر الرقيم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول، تتشابه معهما في ذات ظروفهما، إذ ثبت بتقرير الطب الشرعي العثور على أحشاء المجني عليها -في تلك الواقعة- على ذات العقار الطبي الذي يستخدمه المتهم حال معاشرته للمجني عليهن، والذي ضبطته النيابة العامة بمسكنه.وطلبت التحريات بشأنها فجاءت مؤكدة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليها الثالثة، وبمواجهة النيابة العامة له أقر بارتكابها على غرار سابقتيْها.وهو ما تأكد بنتيجة الاستعلام الصادر من النيابة العامة عن الأرقام الصادرة والواردة من وإلى هاتفيْ المتهم وهواتف المجني عليهن وتحديد نطاقها الجغرافي بالتزامن مع واقعات العثور على جثامينهن، الذي بتحليله أسفر عن وجود المتهم والمجني عليهن في مسكنه وفي محل العثور على الجثامين في زمان ارتكاب الواقعات الثلاث.وأضاف البيان: كما تأكد أيضًا بفحص النيابة العامة لآلات المراقبة المثبتة بمحطات تحصيل الرسوم بطريق 30 يونيو في اتجاهيه، من عبور المتهم لها تزامنًا مع تخلصه من جثمانيْ المجني عليهما الأولى والثانية، فأمرت النيابة العامة بحبس المتهم.وجارٍ استكمال التحقيقات التي لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم لوقائع قتل أخرى، وتكليف جهات البحث بالتحري عن ذلك.معلم مفصولوأوضحت التحقيقات أن المتهم كان يعمل مدرسًا بمدرسة خاصة، وأنه فُصل من العمل، وكان المتهم يستقطب السيدات داخل شقة بكومباوند بالتجمع الخامس.وجاء الكشف عن الجريمة من خلال العثور على جثة سيدة بطريق بورسعيد، فجرى تحرير محضر بالواقعة، وتتبعت أجهزة الأمن بتتبع سير القضية وتبين مقتل سيدتين بالقاهرة.وبتتبع كاميرات المراقبة وجمع المعلومات والسير في تفاصيل الحادث لكشف خيوط الجريمة، تمكن رجال الشرطة إلى أن المتهم "ك . س" وراء ارتكاب تلك الجرائم.