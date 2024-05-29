شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

المملكة تدين جرائم الاحتلال أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بلا رادع.

وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بلا رادع، وذلك عبر مواصلة استهداف خيام النازحين الفلسطينيين العزّل في رفح. كارثة إنسانية وأضاف بيان الوزارة: تحمّل المملكة السلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية جراء ما يحدث في رفح وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تؤكد المملكة أن استمرار الانتهاكات السافرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية لكافة القرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، في ظل صمت المجتمع الدولي، يفاقم حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ويضع مصداقية مؤسسات الشرعية الدولية على المحك.

وتابعت الخارجية: تشدّد المملكة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤلياته اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق ومحاسبة المسؤولين عنها.

الدمام - شريف احمد - استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح أمس الثلاثاء، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في مدينة غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 6 فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في حي الدرج شرق مدينة غزة.كما واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمخيمات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.