شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين مواصلة الاحتلال الإسرائيلى ارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بلا رادع، وذلك عبر مواصلة استهداف خيام النازحين الفلسطينيين العزّل في رفح، وتحمّل المملكة السلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية جراء ما يحدث فى رفح وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان لوزارة الخارجية أن استمرار الانتهاكات السافرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية لكافة القرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، في ظل صمت المجتمع الدولي، يفاقم حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ويضع مصداقية مؤسسات الشرعية الدولية على المحك.

وشددت المملكة العربية السعودية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق ومحاسبة المسؤولين عنها.