شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد دعمها لتطوير استراتيجيات الأمن الغذائى محليًا ودوليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السعودية اهتمامها بقضايا التنمية الزراعية والأمن الغذائى، وسعيها لتطوير استراتيجيات الأمن الغذائى، والعمل على استدامة القطاع الزراعي محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال مشاركة المملكة في الاجتماع الاستثنائي الافتراضي للجنة وكلاء الزراعة والأمن الغذائي بمجلس التعاون، برئاسة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية المهندس أحمد بن صالح العيادة، حيث أشار إلى أن المملكة أولت اهتماما بالوصول إلى الاستدامة الزراعية والغذائية، وتحديد التوجهات الرئيسة لتحقيق مستهدفات إستراتيجية الأمن الغذائي،

واستعرض الاجتماع، الذي عُقد برئاسة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة للمجلس خالد على السنيدى، جهود إعداد استراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجى، التي عرضها الفريق الفني المكلّف بإعداد الاستراتيجية، الذي ترأسه المملكة.

ومن جانبه، استعرض نائب محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية رئيس الفريق الفني محمد بن إبراهيم الفوزان تقييم الوضع الراهن للأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى دراسة المقارنات المعيارية لجهود التعاون الإقليمي في مجال الأمن الغذائي، وتلخيص النتائج وإجراء التحليل الرباعي؛ (نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص، والتحديات)، إلى جانب مناقشة سُبل تطوير إستراتيجيّة الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي.