شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تبحث مع الاتحاد الأوروبى و"الناتو" تطورات الأوضاع فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت قطر مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب على القطاع، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مستدام ودون عوائق، بالإضافة إلى جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة بنت راشد الخاطر، في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانس، والمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارسيتش، كل على حدة، حيث جرى، خلال الاجتماعين، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات في أوكرانيا.

كما التقت لولوة بنت راشد الخاطر بالأمين العام المساعد للشؤون السياسية والسياسة الأمنية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بوريس روج، والأمين العام المساعد للدبلوماسية العامة بالحلف ماري دوحة بيسكانسينوت، كل على حدة، حيث جرى، خلال الاجتماعين، استعراض التعاون الثنائي بين قطر و"الناتو"، وسبل تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحلف، بالإضافة إلى آخر المستجدات في أوكرانيا ووساطة دولة قطر المستمرة لجمع شمل الأطفال والأسر التي تفرقت بسبب النزاع الروسي الأوكراني.