شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتى يبحث مع نظيره الإيرانى العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير خارجية الكويت عبدالله علي اليحيا مع الوزير المكلف بشئون الخارجية الإيرانية على باقرى، هاتفيا، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات.

وذكرت الخارجية الكويتية - في بيان الثلاثاء أن وزير الخارجية الكويتي تناول خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيرة الإيراني، أيضا التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.