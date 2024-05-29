شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن التحضير للنسخة الثانية من المنتدى الاقتصادى والاجتماعى للقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس في الرباط، الثلاثاء، أنه تم البدء في التحضير للنسخة الثانية من "منتدى الأيام الحرة"، المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للقدس الذي سيتم تنظيمه خلال شهر سبتمبر القادم بالتعاون مع جامعة القدس.

وقال المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي - خلال لقائه بوفد من رجال الأعمال الفلسطينيين من القدس، بحضور جمال الشوبكي سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية - "إن الدورة الثانية من منتدى الأيام الحرة ستُنظم في إحدى المدن الفلسطينية التاريخية تحت شعار (رافعات التنمية في فلسطين: القدس نموذجا)"، مُعربا عن أمله في أن يساهم المنتدى في تقديم الإجابات الصحيحة لعدد من قضايا التنمية في المدينة المقدسة، التي تبقى مركزا حضاريا للإنسانية جمعاء.