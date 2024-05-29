شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكندى: لا ندعم بأى حال من الأحوال هجوم إسرائيل على رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم، العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة، قائلا إن بلاده لا تدعم بأي حال من الأحوال العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في رفح.

وفي حديثه للصحفيين، أكد ترودو أيضا أن كندا تدعو إلى وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة منذ ديسمبر وستواصل هذه الجهود.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الكندي، عقب غارة جوية إسرائيلية على "تل السلطان" أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 مدنيا فلسطينيا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وشدد رئيس الحكومة الكندية على أن بلاده حثت إسرائيل على عدم المضي قدما في الهجوم على رفح.