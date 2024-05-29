شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: إخلاء مستشفى القدس فى مواصى رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى القدس الميداني التايع للجمعية من منطقة مواصي رفح غربي المحافظة إلى منطقة مواصي خان يونس، وذلك بعد ازدياد حجم تهديدات الاحتلال واستمرار القصف المدفعي والجوي في محيطه وإخلاء المنطقة المحيطة به من السكان.

وكان قد أكد مدير الدفاع المدني في غزة رائد دهشان، أن قطاع غزة بالكامل لا يوجد به مكان آمن على الإطلاق.

وقال دهشان في تصريح خاص لقناة "الحرة" الأمريكية، "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف المناطق المأهولة بالسكان في أوقات الليل وفي المناطق التي يصعب وصول طواقم الدفاع المدني إليها"، لافتا إلى صعوبات إغاثة الجرحى.

وأضاف أن جهاز الدفاع المدني يتعامل ضمن الأولويات الموجودة لديه، حيث أنه أصبح باليا متهالكا، يستخدم معدات مستهلكة نتيجة الحصار العميق الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنع دخول سيارات الدفاع المدني والمعدات الخاصة بهم.