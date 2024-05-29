شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: استمرار النزاع فى السودان أدى لنزوح 58 ألف شخص من الفاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن استمرار النزاع المسلح فى السودان أدى إلى نزوح 58 ألف شخص من الفاشر فى شمال دارفور فى السودان، ويواجهون وضعا إنسانيا صعبا على نحو متزايد.

وأوضح مركز إعلام الأمم المتحدة - في بيان - أن أجزاء كبيرة من الفاشر أصبحت بدون كهرباء أو ماء، وأن العديد من الأشخاص، بمن فيهم أطفال وكبار السن، غير قادرين أو يُمنعون من الانتقال إلى مناطق أكثر أمانا.

وأشار إلى أن نسبة متزايدة من السكان أصبح لديها وصول محدود للضروريات والخدمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية، وأن المرافق الطبية ومخيمات النازحين والبنية التحتية المدنية الحيوية قد تأثرت بسبب الأعمال العدائية.