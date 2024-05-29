شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يبحث الخسائر البشرية فى حرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد سيبحث اليوم ما وصفها بـ"الأعداد غير المقبولة للذين يقتلون كل يوم في غزة".

ووصف بوريل أمس الثلاثاء، الضربات الإسرائيلية على مخيم النازحين في رفح بأنها "مروعة"، وقال "أدين هذا الأمر بأشد العبارات"، مؤكدا أنه "يجب وقف هذه الهجمات فورا".

وكان قد قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن ما حدث في رفح الفلسطينية يثبت أن لا مكان آمنا في غزة، مضيفا أن بعثة الحدود مع رفح ستحتاج دعم مصري إسرائيلي فلسطيني، مؤكدا ان القضية الملحّة الآن هي دعم السلطة الفلسطينية.

وأضاف بوريل خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه حصل على ضوء أخضر أوروبي لإعادة تفعيل بعثة الحدود مع رفح، لافتا إلى انه لا بد من دعم الأونروا وزيادة الدعم الإنساني لقطاع غزة.