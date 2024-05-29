شكرا لقرائتكم خبر عن المطبخ المركزى العالمى يعلق عملياته فى رفح بسبب الهجمات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة المطبخ المركزى العالمى، تعليق عملياتها فى مدينة رفح جنوبى قطاع غزة، بسبب الهجمات المستمرة التى يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت المنظمة - في بيان نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الأربعاء، "بسبب العمليات الإسرائيلية في رفح، يضطر عدد هائل من العائلات إلى الفرار مرة أخرى، وقد أجبرتنا الهجمات المستمرة على تعليق العمل في مطبخنا الرئيسي برفح".

وكان سبعة من عمال منظمة المطبخ المركزي العالمي غير الربحية قد لقوا حتفهم بغارة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة في شهر أبريل الماضي، وهو الحادث الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق.