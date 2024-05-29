شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة العمل ضد الجوع: الناجون من القصف فى غزة يموتون جوعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة العمل ضد الجوع، الأربعاء، إن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تتصاعد بمعدل سريع، وإن من ينجو من القصف المستمر يواجه الموت جوعاً.

ونشرت المنظمة العالمية المعنية بالشأن الإنساني، تقريراً عبر موقعها الإلكتروني بعنوان "بعد 33 أسبوعاً من الصراع.. الغذاء في غزة ينفد"، قالت فيه إنه بحلول اللحظة التي يُعلن فيها عن حدوث مجاعة سيكون الأوان فات بالفعل، ولن يكون هناك الكثير الذي يمكن فعله.

وأشارت إلى أن 10 مخابز فقط تعمل في القطاع موضحة أنها معرضة للخطر ونفاد الوقود قريباً.

وتابعت المنظمة "نحاول إعادة تشغيل المجتمعات الزراعية المحلية، ولكن معظم الأراضي متضررة بشدة أو مدمَّرة. ولا يستطيع المزارعون زراعة الفواكه والخضروات في قطع الأراضي المليئة بقنابل لم تنفجر".

واعتبرت المنظمة أن "وقف إطلاق النار الدائم والفوري ليس هو الهدف النهائي.. لكنه الخطوة الأولى، والشيء الوحيد الذي يجعل من الممكن حماية المدنيين وحماية عمال الإغاثة".