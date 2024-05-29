الخليج اليوم .. مخفية في قوالب خرسانية.. ضبط 4.7 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

الرياض - كتب موسى القحطاني - صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن السعودية وشبابها، أسفرت عن ضبط 4,770,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر كانت مخفية في شحنة قوالب خرسانية، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهما مقيم من الجنسية اليمنية ووافد نازح، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

كميات المخدرات

وأكد الرائد مروان الحازمي أن رجال الأمن يعملون بعزيمة عالية لمكافحة كافة نشاطات تهريب وترويج المخدرات والقبض على كل من يتورط فيها لينال جزاءه العادل، وأهاب بكل من يتوفر لديه معلومات من المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالمبادرة بالإبلاغ عنها وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

وافد نازح ومقيم يمني آخر هما مستقبلي الكمية

وتأخذ السعودية على عاتقها زمام المبادرة في إعلان الحرب على المخدرات، والقبض على مهربي ومروجي هذه الآفة الخطيرة، والحد من انتشارها وبث سمومهم بين المجتمعات في مناطق المملكة، وبذلت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية جهوداً لافتة في مكافحة المؤثرات العقلية بجميع أنواعها، فيما تدعم هذه الجهود حملة أمنية ميدانية لمحاربة المخدرات عبر رصد شبكات التهريب والمخططات الإجرامية لتهريب المخدرات، ووضع الخطط اللازمة للقبض عليهم، وإقامة الحملات الأمنية المكثفة لمكافحة المخدرات.

الشاحنة التي جرى تحميل المخدرات على متنها

وكان وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، أكد في وقت سابق أن حملة مكافحة المخدرات لا تزال في بداياتها، مشيراً إلى أنها وأنها حققت نتائج ملموسة خلال الفترة الأخيرة، منوهاً إلى أن الضربات القوية لمواجهة مروّجي ومهرّبي المخدرات متواصلة وستبقى حازمة.

وشدد الأمير على أنه لن يترك المجال للمهربين ومروجي المخدرات بأن يستهدفوا الشباب أو يعبثوا بالأمن بأي شكل من الأشكال، وذلك خلال وقوفه على سير العمل من خلال غرفة العمليات المركزية التي تدير الحملة التي وصفها سابقاً بأنها حرب على المخدرات.