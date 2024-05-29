شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ردينة: الدعم الأمريكى لإسرائيل شجعها على عدم الاستجابة للقرارات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، أن الدعم الأمريكى لإسرائيل شجعها على عدم الاستجابة للقرارات الدولية.

وقال أبو ردينة ـ في تصريح لقناة سكاي نيوز اليوم الأربعاء، "إنه لا شك أن الحكومة الإسرائيلية المدعومة من واشنطن مستمرة في ارتكاب المجازر واستهداف الفلسطينيين بإبادة جماعية، موضحا أنه خلال أقل من 24 ساعة ارتكبت 3 مجازر في رفح ومحيطها".

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة بعملية الإبادة وترحيل الفلسطينيين وقتلهم بشكل ممنهج، محملا الحكومة الأمريكية المسؤولية عن ما يعانيه الشعب الفلسطيني.

وأشار المتحدث الفلسطيني إلى أن محكمة العدل الدولية أمرت بوقف إطلاق النار وبالرغم من ذلك لم تستجب إسرائيل لهذه القرارات، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل لإيقاف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وفي اليوم الـ 236 من الحرب الإسرائيلية على القطاع، استشهد عدد من الأشخاص بينهم أطفال، فجر وصباح اليوم، وأصيب آخرون في قصف للطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية على الأحياء الغربية لمدينة رفح وشرق مدينة غزة، وعلى مخيمي النصيرات وجباليا وسط وشمال القطاع.

وسقط شهداء وجرحى في قصف استهدف شقة سكنية لعائلة شتات بالقرب من العيادة الحكومية وسط حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي استهداف مماثل لمنزل مملوك لعائلة حمدان بالمخيم الجديد في النصيرات، أصيب 3 أشخاص في المخيم الواقع وسط قطاع غزة..

وشهدت المناطق الشرقية من مدينة غزة، إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية، بينما أغارت طائرة حربية إسرائيلية على المناطق الغربية لبلدة جباليا شمال القطاع؛ ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية على مناطق مُتفرقة وسط وغرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين 3 شهداء بعد قصف إسرائيلي استهدف، الليلة الماضية، منزلاً لعائلة أبو جزر في منطقة معن شرق مدينة خان يونس.