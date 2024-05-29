شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى إلى 36 ألفا و171 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 36 ألفا و171 شهيدا.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 6 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 75 شهيدا و284 مصابا خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال تعمد تصفية الوجود الصحي في رفح والشمال، ولا قدرة على التعامل مع المجازر المتلاحقة، وطالبت بإدخال مستشفيات ميدانية وفرق طبية لرفح وشمال غزة إضافة للوقود والمساعدات الطبية.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 36 ألفا و171 شهيدا و81 ألفا و420 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضى.