شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الأسرى الفلسطينية": الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 8935 خلال 8 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 8935 فلسطينياً في الضفة الغربية خلال الشهور الثمانية الماضية.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم 25 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء وأسرى سابقون، خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية، وتوزعت الاعتقالات على مدن الخليل وجنين ونابلس ورام الله وقلقيلية، وترافق مع حملة الاعتقالات عمليات تنكيل وضرب بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل وممتلكات الفلسطينيين.

