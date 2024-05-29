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"شؤون الأسرى الفلسطينية": الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 8935 خلال 8 أشهر

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واس - الضفة الغربية 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 8935 فلسطينياً في الضفة الغربية خلال الشهور الثمانية الماضية.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم 25 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء وأسرى سابقون، خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية، وتوزعت الاعتقالات على مدن الخليل وجنين ونابلس ورام الله وقلقيلية، وترافق مع حملة الاعتقالات عمليات تنكيل وضرب بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل وممتلكات الفلسطينيين.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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