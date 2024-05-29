شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تُدين استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت رابطة العالم الإسلامي، بأشدّ العبارات، استمرارَ قوات الاحتلال الإسرائيلية في ارتكاب المجازر الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ومواصلتها استهداف خيام النازحين الفلسطينيين العزّل في رفح. ‏

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد معالي أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لكافّة القرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، التي تتمّ على مرأى ومَسمعٍ من العالَم بأسره، حيث تتفاقم هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني، وباتت وصمة عار في جبين الإنسانية.

ودعا للتدخّل العاجل لوقف هذه المجازر المروّعة، وإيقاف هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني.