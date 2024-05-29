شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يبحث هاتفيا مع بلينكن سبل تعزيز التعاون المشترك بين السودان وأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالى القائد العام للقوات المسلحة بـ السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، هاتفيا اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل ترقية وتعزيز التعاون المشترك.

وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي -في بيان- أن بلينكن، تناول الحاجة إلى وقف الحرب في السودان وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وذلك لتخفيف معاناة الشعب السوداني.

كما تطرق وزير الخارجية الأمريكي أيضا إلى استئناف محادثات جدة ووقف الأعمال العدائية في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.