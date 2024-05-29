شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول كويتى: القضية الفلسطينية أولوية قصوى فى وسائل الإعلام العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئول بوزارة الإعلام الكويتية، أن المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب تبنى توصية بالاجماع فى اجتماعه بالمنامة بإعطاء الأولوية القصوى للبنود المتعلقة بالقضية الفلسطينية فى وسائل الإعلام العربية.

وبحسب بيان سفارة الكويت بالقاهرة، أشار وكيل قطاع الإعلام الخارجى بوزارة الإعلام الكويتية بالتكليف بدر الطراروة إلى موافقة وفد دولة الكويت خلال اجتماعات الدورة 19 للمكتب التى اختتمت بالعاصمة البحرينية على توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربى الخاصة باعتماد مناهج الإعلام التربوى فى المؤسسات التعليمية العربية، وتجويد الأداء الإعلامى للصحفيين، وتشجيع الكفاءات الشبابية من خلال رعاية الكويت لجائزة التميز الإعلامى تمهيدًا لعرضها أمام اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقده اليوم الأربعاء.