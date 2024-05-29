الخليج اليوم .. إعلام إيراني: طهران زودت الحوثي بصاروخ باليستي يطلق من البحر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون استهداف سفن الشحن في البحر الأحمر، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن طهران زودت الحوثيين في اليمن بصاروخ باليستي من طراز "قادر" الذي يطلق من البحر.

واعتبرت الوكالة تسنيم أن الصاروخ "قادر" يشكل تحديات خطيرة لمصالح أميركا وإسرائيل في المنطقة.

3 أنواع من "قادر"

يشار إلى أن إيران تمتلك 3 أنواع صواريخ من طراز "قادر" وهي "إتش" و"إف" و"إس"، ويستخدم صاروخ "قادر إف" الباليستي الوقود السائل، وهو تجسيد لجهود طهران في ترقية صاروخ شهاب 3.

ويستطيع صاروخ قادر على ضرب أهداف على بعد ألفي كيلومتر بدقة عالية، كما يبلغ وزنه 17 طنا وطوله 15 مترا، وقطره 1.25 متر، وهو قادر على حمل رأس حربية تزن 640 كيلوغراما.

"فئة أرض أرض"

وكشفت عنه إيران يوم 22 سبتمبر/أيلول 2007، ويبلغ مداه 1800 كيلومتر.

ويصنف الصاروخان قادر وشهاب، ضمن فئة أرض-أرض، ويمكن تزويدهما برؤوس متعددة.

"ترسانة متنوعة"

وكانت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية (DIA) قد قالت إن إيران زودت الحوثيين بـ"ترسانة متنوعة" من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى وكروز، منذ عام 2015.

وأوضحت الوكالة في تقرير نشرته في فبراير الماضي تفاصيل استخدام جماعة الحوثي لتلك الأسلحة، حيث ذكرت أنه "بين عامي 2015 و2023، اعترضت الولايات المتحدة وشركاؤها 18 سفينة إيرانية على الأقل كانت تحاول تهريب أسلحة إلى الحوثيين".

كما أضافت أن "تلك السفن كان تحمل شحنات تحتوي على مكونات صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، فضلا عن آلاف البنادق الهجومية".