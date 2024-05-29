شكرا لقرائتكم خبر عن وزير مالية إسرائيل يطالب بتدمير "طولكرم" ويواصل التحريض ضد الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، التحريض ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بقوله إنه يتعين محاربة المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية؛ ولو تطلب الأمر تحويل "طولكرم" لتصبح على ما هو عليه قطاع غزة اليوم.



جاء تصريح سموتريتش بعد تقارير عن إطلاق نار على مُستوطنة "بات حيفر" قرب طولكرم، شمال غرب الضفة الغربية.



ونسبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى سموتريتش - وهو زعيم "الصهيونية الدينية" - قوله إن المقاومين في الضفة الغربية يجب أن يُحاربوا كما تتم مُحاربة المقاومين في قطاع غزة، وإنه يجب اجتثاثهم من كل مكان، ولو تطلب الامر تحويل طولكرم إلى ما هي عليه غزة الآن.



وزعم سموتريتش أن ما حدث من إطلاق نار على المستوطنة الإسرائيلية، دليل إضافي على أن دولة فلسطينية تمثل "تهديدا وجوديا" على إسرائيل.