شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يوجه بتوفير المشتقات البترولية دون التأثير على سعر الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السودان يبدو فى حاجة إلى توفير المشتقات البترولية، ولذا فقد وجه مجلس السيادة باستيرادها، دون التأثير على سعر الدولار فى السوق الموازية.

جاء ذلك لدى لقاء نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان مالك عقار بمكتبه اليوم وزير الطاقة والنفط محى الدين نعيم، حيث استعرض تقريرا حول سير العمل فى الخطة التشغيلية لإصلاح الخط الناقل لخام بترول جنوب السودان، ونتائج زيارة وفد جمهورية جنوب السودان؛ لمتابعة استئناف ضخ خام النفط عبر الأراضى السودانية، وضوابط الاستيراد لتوفير المشتقات النفطية.



وقال وزير الطاقة والنفط، إن اللقاء تناول الوضع فى مصفاة الخرطوم، وأهمية الحفاظ عليها باعتبارها من المنشآت الحيوية والمهمة للدولة، والخطة الموضوعة والإجراءات المطلوبة لإخلاء العاملين والموظفين من المصفاة.



وأشار إلى جرت مناقشة الخطط والبرامج المستقبلية لقطاع الكهرباء وسبل تطويره وإعادة تأهيله بعد الحرب.



وأوضح أنه أطلع نائب رئيس مجلس السيادة على نتائج زيارة وفد دولة جنوب السودان ومتابعته لسير العمل فى الخط الناقل لخام البترول.



وأشار وزير الطاقة والنفط السودانى إلى أن هناك لجنة فنية شرعت فى تفعيل الخطة البديلة (ب) لضخ كمية النفط الموجودة على مسافة 80 كيلو مترا الأخيرة التى كان من المقرر أن تضخ فى مصفاة الخرطوم، حيث تم تحويلها للضخ من منطقة أم على حتى ميناء بورتسودان، مشيرا إلى أن نائب رئيس مجلس السيادة وافق على تفعيلها.