شكرا لقرائتكم خبر عن السودان : رئيس مجلس السيادة يلتقي المبعوث الخاص للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السودان يبدو فى حاجة ملحة لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار، وهو ما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي هيمن على اللقاء الذى عقده رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمضان العمامرة.

وقال العمامرة في تصريح صحفي اليوم، إن المهمة التي كلف بها من قبل الأمين العام تتمثل في تشجيع الأشقاء السودانيين للوصول إلى حل سلمي للأزمة في السودان .



وأوضح العمامرة أن الأمم المتحدة تقوم بالتشاور مع كل الأطراف من أجل تقريب وجهات النظر والوصول لحل سلمي ، مضيفا أن زيارته للبلاد تأتي للوقوف على حقائق الأوضاع على الأرض وبغرض التشاور مع المسئولين بالدولة.



وقال العمامرة، إن اللقاء مع رئيس المجلس السيادي كان مثمرا وبناء وتم فيه إستعراض المسائل القائمة ووجدنا منه إجابات شافية للأسئلة التي تدور في أذهاننا ، مشيرا للبيانات التي صدرت من مجلس الأمن الدولي ومن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والتي هدفت في مجملها إلى ضرورة تفادي أي إنزلاق نحو كارثة إنسانية لايحمد عقباها في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور ، مؤكدا حرص المنظمة الدولية على حماية المدنيين والتوجه نحو التهدئة وحل كل المشاكل القائمة من خلال الحوار .



وأضاف لعمامرة أن اللقاء تطرق أيضا للمشاورات الجارية لإستئناف مسارات التفاوض وقال " نحن كأمم متحدة نشجع المفاوضات ونتمنى أن يكتب لها النجاح"، معربا عن أمله في المساهمة الإيجابية من كل الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها في كافة ربوع البلاد، ومضاعفة الجهود من أجل الوصول للحل السياسي من خلال حوار سوداني سوداني كامل وشامل يتيح للشعب السوداني أن يقرر مصيره بنفسه.