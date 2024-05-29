شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الجزائر: إسرائيل لن تلتزم بقرار مجلس الأمن وقرار محكمة العدل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مندوب الجزائر بمجلس الأمن، عن نية بلاده التقدم بمشروع قرار يحث أعضاء المجلس على تحمل مسؤولياتهم بشأن ما يحدث في قطاع غزة، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد مندوب الجزائر بمجلس الأمن، أن إسرائيل لن تلتزم بقرار مجلس الأمن وقرار محكمة العدل الدولية، وقال: "ممارسات الاحتلال تهدف إلى إفساد تطلعات الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة".

وأشار مندوب الجزائر بمجلس الأمن، إلى معاناة الشعب الفلسطيني، وقال: "بدأت بالاحتلال ولن تنتهي إلا بانتهاء الاحتلال".