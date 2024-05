شكرا لقرائتكم خبر عن القصف مستمر.. استشهاد 15 فلسطينيًا جراء العدوان على مدينة رفح والان نبدء بالتفاصيل

شمال مدينة رفح

استشهد 15 فلسطينياً، وأصيب العشرات بجروح اليوم، في سلسلة غارات وقصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال استهدفت تجمعات للأهالي في منطقة المشروع شرق مدينة رفح، مما أدى لاستشهاد 11 فلسطينياً.وتعرض شمال مدينة رفح لقصف مركز على المنازل السكنية، مما أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة عدد آخر، بالتزامن مع تواصل دبابات الاحتلال التوغل غرب رفح، بعد أن احتلت جميع المحاور الشرقية والوسطى من المدينة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن انهيار المنظومة الصحية في مدينة رفح وشمال قطاع غزة، بعد خروج مستشفياتها عن تقديم الخدمات الصحية للجرحى والمرضى.