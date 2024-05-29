شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يناقش مع أكادميين وضع اللغة العربية فى الصين خلال زيارته لبكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية بعميد كلية الدراسات الشرق أوسطية بجامعة الدراسات الدولية في بكين هوه شيانغ، ونائبته وي رونغ، وذلك فى مستهل زيارته إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة فى منتدى التعاون العربى الصيني.

وقال أبو الغيط، على حسابه بمنصة إكس تعليقا على اللقاء إنه كان حديثا مفيدا عن وضع اللغة العربية في الصين وضرورة تزايد الكتب المترجمة من العربية وبالذات حول تاريخ منطقتنا، واعتبر أن مثل هذا التوجه هو تكريس جيد للتواصل والتفاعل الحضاري والثقافي بين العرب والصينيين.

جدير بالذكر أن شيانغ ورونغ هما من قاما بترجمة كتابى أبو الغيط "شاهد على الحرب والسلام"، و"شهادتى".