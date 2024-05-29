شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فى سماء حمص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدت الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء مدينة حمص، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وفى سياق آخر، أعلن حزب الله اللبنانى، استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.
كما أعلن حزب الله، تنفيذ هجوم بالأسلحة الصاروخية على موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتحقيق إصابة مباشرة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز