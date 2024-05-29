شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فى سماء حمص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدت الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء مدينة حمص، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وفى سياق آخر، أعلن حزب الله اللبنانى، استهداف موقع ‌‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة ‏مباشرة‏، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

كما أعلن حزب الله، تنفيذ هجوم بالأسلحة الصاروخية على موقع ‌‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتحقيق إصابة مباشرة‏.