شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تقدم تصورًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت المملكة تصورًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام، ومقترحًا لتنظيم المحتوى الإعلاني للأفراد في وسائل التواصل الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب.

وأكد وزير الإعلام، سلمان الدوسري، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، على وجوب تعزيز العمل الإعلامي المشترك لرفع مستوى الوعي الدولي بالجهود العربية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وكتب على صفحته الرسمية على منصة إكس: "تشرفت اليوم بلقاء سمو ولي عهد مملكة البحرين، وشاركت في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب". الإعلام العربي ترأس وزير الإعلام سلمان الدوسري، الدورة الـ 19 للمكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب في المنامة، بالبحرين.

وناقش الاجتماع عددًا من البنود؛ أهمها القضية الفلسطينية وسبل دعمها بالعمل الإعلامي المشترك.

وقدمت المملكة مشروعًا للتعاطي مع شركات الإعلام الدولية، للمحافظة على حقوق الدول العربية، وخلق مناخ جاذب للاستثمار.