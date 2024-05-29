شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الوطنى الفلسطينى: مواقف واشنطن متناقضة وتتحمل مسؤولية استمرار الإبادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من مجزرة رفح؛ اعتراف بتوفيرها الحماية لحكومة بنيامين نتنياهو.



وأوضح المجلس - في بيان صادر عن رئاسته - أنه "عندما يقول المتحدث باسم البيت الأبيض، إن العملية العسكرية في رفح أدت إلى مقتل العشرات من الأبرياء بينهم أطفال، ثم يقول إن الهجوم في رفح لا يُمثل تجاوزاً للخط الأحمر، فهو اعتراف بأن إدارة بايدن توفر الحماية لحكومة إسرائيل، وتشجعها على الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية على شعبنا، وتوفر لها جميع وسائل القتل والتدمير والحصانة السياسية والدبلوماسية".



وأضاف المجلس، أن مواقف الإدارة الأمريكية متناقضة ولا تعفيها من مسؤولية استمرار حرب الإبادة وقتل الأطفال وحرقهم.



وقال إن العدوان على غزة فضح ازدواجية مواقف إدارة بايدن ودعمها اللامحدود لدولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية.