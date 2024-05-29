العراق يدعو لحراك عربى وإسلامى وإقليمى لمنع إبادة جماعية فى فلسطين

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القاهرة - سامية سيد - دعت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، إلى حراك عربي وإسلامي وإقليمي لمنع إبادة جماعية في فلسطين، فيما جددت دعمها لقضية الشعب الفلسطيني وحثّها جميع الجهات الدولية لفتح المجال أمام المساعدات الطبية والغذائية وجهود الإغاثة الإنسانية.



وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "الحكومة العراقية تتابع مُجريات الأوضاع في غزّة والأراضي المحتلة بفلسطين، وعلى وجه الخصوص التصعيد الأخير على رفح، مع ارتقاء المزيد من النساء والأطفال والمدنيين العزّل شهداءَ"، مشددا على ضرورة "وقفة عربية وإقليمية استثنائية، مثلما تُحتم على المجتمع الدولي ومُنظماته تحمّل المسؤولية، وبذل المزيد من الجهود لوقف التمادي الإجرامي في الخوض بدماء شعبنا الفلسطيني".



وأضاف أن "العراق يدعو إلى حراك عربي وإسلامي وإقليمي مسؤول، على المستوى الشعبي والرسمي، وعلى مستوى كل الأصوات التي يمكن أن تؤثر في الضغط؛ من أجل وضع حد للاستهتار بالأعراف الدولية والإنسانية، ومنع ما يجري من إبادة جماعية مكتملة الأركان، والحيلولة دون انتشار الصراع في المنطقة، ودفعها بشكل غير مسؤول نحو شفير دوامة من العنف لا نهاية لها".



وتابع أن "العراق يقدّر المواقف الأخيرة التي تمثّلت باعتراف عدد من الدول الصديقة بدولة فلسطين على أرضها التاريخية، في ردّ واضح على السياسات المتغافلة التي انتهجتها بعض القوى الدولية التي ساندت العدوان، أو سكتت عنه، بل وأمعنت في تبرير الجريمة".



وأكد أن "الحكومة العراقية تجدد دعمها لقضية الشعب الفلسطيني، وحثّها جميع الجهات الدولية والحكومات المعنية على العمل الفوري لفتح المجال أمام المساعدات الطبية والغذائية وجهود الإغاثة الإنسانية".