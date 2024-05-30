الخليج اليوم .. مسؤول قبرصي يكشف عن "مجالات هامة" يسعى أمير قطر للاستثمار فيها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال مسؤول قبرصي إن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يتطلع إلى الاستثمار في الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة في قبرص، وهي مشاريع ينظر إليها على أنها ذات إمكانات اقتصادية قوية.

ونقلت وكالة "أسوشتيد برس" عن المسؤول قوله إن أمير قطر، الذي زار الدولة الجزيرة الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط الثلاثاء للمرة الأولى، مهتم أيضا بالاستثمار في الموانئ والمؤسسات المصرفية القبرصية.

وصرح المسؤول القبرصي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته مناقشاً الموضوع، أن آل ثاني والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أجريا محادثات واتفقا على تشكيل مجموعة عمل لقياس التقدم المحرز في إقامة علاقات اقتصادية وسياسية أوثق.

وذكر بيان للحكومة القبرصية أن الأمير أعرب عن قلقه من التطورات في مدينة رفح جنوبي غزة حيث يجري هجوم عسكري إسرائيلي.

وتتوسط قطر مع مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إطار الجهود الرامية لإنهاء الحرب.

المصدر: "أسوشيتد برس"