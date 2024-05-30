شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: انتشال 5 شهداء ومصابين جراء قصف جوي للاحتلال على منزل وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بانتشال 5 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف جوي للاحتلال على منزل قرب مدرسة الزهراء بمدينة غزة وسط القطاع، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكر الإعلام الفلسطيني، أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية مادما جنوبي نابلس بالضفة الغربية.

ووفق إعلام فلسطيني، أطلق الاحتلال النار وقنابل الغاز بكثافة على بلدة باقة الحطب في قلقيلية بالضفة الغربية ويعتقل 4 فلسطينيين ويصيب واحدا بالاختناق.

وأفادت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن فلسطينيون فجروا عبوة ناسفة قرب حاجز تياسير شرقي طوباس بالضفة الغربية.