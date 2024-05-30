شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق الأممي يطالب بإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية سياسيًّا واقتصاديًا وإداريًا، وتظل غزة جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، مشددًا على ألا يكون هناك وجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد القطاع.

وحذّر وينسلاند في كلمة خلال جلسة أمام مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، من مسار العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة والضفة الغربية، لتجنب المزيد من الكوارث.

ودعا إلى الاتفاق على صفقة لوقف العدوان، ووضع إطار لتعافي غزة يقرب حلًا سياسيًا طويل الأمد. تعزيز مؤسسات السلطة الفلسطينية وأفاد المنسق الخاص في كلمته، بأنه يجب على المجتمع الدولي تعزيز مؤسسات السلطة الفلسطينية والحفاظ عليها، مع رفض أي خطوات تسعى إلى تقويض قدرتها على البقاء بشكل منهجي.