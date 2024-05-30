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الحرس الوطنى التونسى ينقذ 17 مهاجرا غير شرعى بسواحل المهدية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطنى التونسى الأربعاء إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 17 من المهاجرين غير شرعيين و فقدان 4 تونسيين بسواحل المهدية
وأوضح الحرس الوطني ـ في بيان له ـ أن وحدات الحرس الوطني بصفاقس تمكنت أيضا من ضبط منظم ووسطاء عمليات عملية الهجرة غير الشرعية و صادر ضده 18 بلاغا تفتيشا لوحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا حق عام ، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم، كما تم التحفظ على المعدات التي تم استعمالها.

وعلى صعيد أخر ، ضبطت وحدات الحرس الوطني التونسي عنصرا تكفيريا بمدنين وإقليم بحري الجنوب ، لانتمائه إلى تنظيم إرهابي و تورطه في عدد من القضايا وصادر بحقه أحكاما قضائية لمدة 28 عاما ، لافتا إلى أن النيابة العمومية أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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