شكرا لقرائتكم خبر عن تونس ومنظمة الصحة العالمية تبحثان تعزيز التعاون فى مجال صناعة الدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الصحة التونسى على مرابط، والمبعوثة الخاصة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية للعلاقات متعددة الأطراف ستيفانى سايدو، سبل تعزيز التعاون في مجال تطوير الصناعة الوطنية للدواء واللقاحات من خلال استغلال خطوط التمويل المتوفرة في هذا المجال، بحضور مسئول التعاون مع تونس فى برنامج "نقل تكنولوجيا الحمض الريبي للقاحات" لدى المنظمة مارتان فريدو .

جاء ذلك في بيان لوزراة الصحة التونسية الأربعاء على هامش فعاليات الدورة 77 لجمعية الصحة العالمية بجنيف (سويسرا) .

وأضافت الوزارة أنه تم بحث إمكانية عقد أنشطة مشتركة تجمع تونس ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للفرنكفونية للتعريف بمخرجات إعلان جربة في المجال الصحي، خاصة في مجالي الصحة الرقمية، والنفاذ العادل للخدمات الطبية، وذلك بعد النجاح الذي شهده اللقاء الفرنكفوني حول برنامج نقل تكنولوجيا الحمض الريبي للقاحات الذي عقد بجنيف في 27 أكتوبر 2023 برئاسة تونس وحضور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية .